Почти 7 тысяч компаний Подмосковья получили скидку на программное обеспечение

Организации Подмосковья могут воспользоваться скидкой 50% на покупку отечественного ПО. Мерой поддержки воспользовались уже 6,8 тысячи компаний.

Председатель комитета по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов рассказал, что предприниматели могут получить возмещение средств на покупку отечественного софта. Для участия в программе необходимо подать заявку через «Госуслуги» до 31 августа и авторизовать компанию в качестве юридического лица. Далее нужно выбрать нужное ПО и оплатить его со скидкой.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о востребованности льгот и кредитных каникул для бизнеса Подмосковья. С начала года заявки на эти меры поддержки подали около девяти тысяч предпринимателей.