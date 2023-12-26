Подмосковье 26 декабря 2023, 11:51 Почти 7 тысяч человек посетили стенды Подмосковья в парке «Зарядье» Фото: Пресс-служба Мостуризма

Читать 360tv в

Дни Московской области прошли с 22 по 24 декабря в парке «Зарядье». Мероприятие провели по проекту «Москва + Подмосковье. Два ритма идеального путешествия», который запустили летом 2023 года. Всего гостями подмосковных стендов за три дня стали почти семь тысяч человек.

«Благодаря нашему совместному с Мостуризмом межрегиональному проекту „Москва + Подмосковье. Два ритма идеального путешествия“ представители десяти городов Московской области презентовали посетителям парка „Зарядье“ культурно-туристический потенциал региона и своих округов, а также событийную программу этой зимы», — подчеркнул министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Реклама

По его словам, стенды городских округов были оформлены в единой стилистке «Зима в Подмосковье». Для гостей провели тематические мастер-классы, викторины и розыгрыши.

Напомним, совместный проект Москвы и Подмосковья включает десять межрегиональных маршрутов-конструкторов, из которых можно составить полноценное путешествие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».