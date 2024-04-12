Подмосковье 12 апреля 2024, 13:27 Почти 7 миллиардов рублей поступило в муниципалитеты Подмосковья от распоряжения недвижимостью с начала года Медиабанк МО

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Министерство имущественных отношений Московской области сообщило, что за три месяца 2024 года в муниципальные бюджеты городских округов Подмосковья поступило 6,9 миллиарда рублей от распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками. Это составляет 31% от запланированных 22,2 миллиарда рублей на текущий год.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что доходы в бюджеты муниципалитетов Подмосковья выросли на два миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот рост связан с реализацией и арендой имущества, не используемого долгое время.

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«Таким образом, бизнес получает недвижимость, недвижимость в свою очередь приобретает надлежащий вид, плюс рабочие места и дополнительные налоги в местный бюджет, и как итог, экономическая целесообразность для каждого из муниципалитетов», — указала Наталья Адигамова.

Среди городских округов, обеспечивших наибольшие поступления в бюджет от распоряжения землей и имуществом за март, — Химки, Одинцовский городской округ, Мытищи и Красногорск.

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