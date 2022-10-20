Почти 7 километров реки Гуслицы расчистили в Егорьевске | 360°

Подмосковье 20 октября 2022, 11:17 Почти 7 километров реки Гуслицы расчистили в Егорьевске

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Работы по расчистке реки Гуслицы завершили в Егорьевске. Ее проводили по госпрограмме по заказу Минэкологии региона, рассказали в пресс-службе ведомства.

Глава министерства Тихон Фирсов рассказал, что был проделан большой объем работ — расчистили 6,75 километра реки в том месте, где Гуслица испытывает сильное влияние человека.

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«Из акватории реки извлечено свыше 128 тысяч тонн донных отложений, более 25 тонн мусора, очищена водная гладь. Качеством работ мы довольны, налицо существенное оздоровление Гуслицы, улучшение водотока», — сообщил министр.

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В ходе работ также провели рекультивацию почти девяти гектаров прибрежной зоны. Там удалили аварийные и сухие деревья и высадили траву. Вскоре в водоем запустят молодую рыбу.

Всего за пять лет в Подмосковье расчистили более 70 километров водоемов. Еще 112 оздоровили за два года по программе «100 прудов и озер».

Ранее зампред правительства Анна Кротова сообщила губернатору Андрею Воробьеву об округах-лидерах по подготовке к зиме в Подмосковье. Ими стали Можайск, Павловский Посад, Дмитров, Талдом и Шаховская.