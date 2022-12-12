Подмосковье 12 декабря 2022, 10:29 Почти 67 тысяч литров донорской крови заготовили в Подмосковье с начала года

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Служба крови Подмосковья заготовила 67 тысяч литров донорской крови и ее компонентов с начала января. Это стало возможным благодаря активной просветительской работе и общественным акциям.

«В течение года мы принимали доноров во всех уголках Московской области и в результате смогли сделать хороший запас крови и ее компонентов. Хочется отметить, что большинство донаций выполняются на безвозмездной основе», — рассказала главный врач Московского областного центра крови Мария Аппалуп.

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Донорскую кровь широко используют в медицине. Она спасает жизни пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больным онкологией, новорожденным с различными патологиями.

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Московский областной центр крови принимает доноров без выходных, с 8:00 до 14:00. Адрес учреждения: город Москва, улица Металлургов, 37А. Телефон координационного центра донорства крови: 8-495-305-77-00.

По поручению губернатора Андрея Воробьева, этой осенью областной центр крови получил новую технику для заготовки тромбоцитов. Это устройства, которые позволяют в автоматизированном режиме разделять компоненты крови.

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