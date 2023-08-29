Почти 650 библиотек Подмосковья провели день открытых дверей | 360°

Подмосковье 29 августа 2023, 13:44 Почти 650 библиотек Подмосковья провели день открытых дверей Министерство культуры и туризма МО

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В Подмосковье 649 библиотек провели день открытых дверей. Учреждения подготовили для посетителей всех возрастов различные мастер-классы, познавательные лекции, викторины, турниры по настольными играм и многое другое. Программы посетили около 35 тысяч человек.

Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, многие учреждения поддержали идею Губернской библиотеки и присоединились к акции «День научной фантастики», посвященной космической тематике.

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В Истре гостей встретили создатели мультфильма «Тайна третьей планеты», для посетителей библиотеки Коломны выступил автор серии книг «Таня Гроттер» Дмитрий Емец. Сотрудники учреждения Сергиева Посада подготовили для посетителей квест «Писатели, предсказавшие будущее», а в Дзержинском организовали VR-программу «Зовут космические дали».

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