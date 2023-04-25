Подмосковье 25 апреля 2023, 11:25 Почти 600 жителей Подмосковья примут участие в танцевальном фестивале под руководством Егора Дружинина Министерство культуры и туризма МО

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Первый этап областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках» под руководством Егора Дружинина стартует в Подмосковье 1 мая. Всего было подано 590 концертных заявок от участников разных возрастов.

«Команды, подавшие заявки на участие в фестивале „Город танцует в парках“ — это не только лучшие танцевальные коллективы муниципальных образований, победители и участники областных и федеральных фестивалей, но и любители», — сообщил заместитель министра культуры и туризма Московской области Павел Родин.Павел Родин.

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Первый этап проекта продлится до 27 мая. После конкурсного отбора профессионалы выступят с танцевальными номерами, а лучшие хореографы проведут мастер-классы. Фестиваль завершится 3 сентября большим гала-концертом и награждением танцоров.

Мероприятие организовано при поддержке министерства культуры и туризма Московской области, команды губернатора и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье началась подготовка к летнему сезону, а также к старту программы «Лето в Подмосковье».

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