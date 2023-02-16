Подмосковье 16 февраля 2023, 16:34 Почти 600 сотрудников «Мосавтодора» повысили квалификацию в 2022 году

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Около 600 сотрудников «Мосавтодора» прошли обучение и повысили квалификацию в прошлом году. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Сотрудники проходили обучение по программам «Электробезопасность», «Основы промышленной безопасности», «Обеспечение транспортной безопасности», а также «Гражданская оборона и защита в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера». Для сотрудников рабочих профессий провели переподготовку по специальностям «Машинист экскаватора, катка» и другим.

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Всем прошедшим переподготовку сотрудникам вручили удостоверения о повышении квалификации, уточнили в пресс-службе.

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