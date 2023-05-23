Подмосковье 23 мая 2023, 12:30 Почти 600 народных троп обустроят в Подмосковье в этом году ГУСТ

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Стихийные пешеходные дорожки благоустроят в Подмосковье по программе «Пешком». Этим летом планируется улучшить еще 585 народных троп.

«Расположение народных троп выбиралось в соответствии с мнением жителей. Собрали письма, обращения на портале „Добродел“, а также обращения в ЕЦУР. Больше всего троп организуют в Люберцах (36), Клину (28) и Одинцове (26)», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Подмосковья Светлана Аипова.

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Еще 22 тропы благоустроят в Электростали, 18 — в Шаховской. Работы будут финансироваться из бюджета Московской области и городских округов.

В прошлом году по программе «Пешком» в Подмосковье обустроили 748 народных троп.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».

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