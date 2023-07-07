Подмосковье 07 июля 2023, 14:24 Почти 600 народных троп обустроят в Подмосковье до конца года ГУСТ

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До конца года в Подмосковье запланировали проложить 585 новых народных троп по программе «Пешком», на текущий момент 300 пешеходных коммуникаций находится на стадии активных работ. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области.

По словам руководителя ГУСТ в ранге министра Светланы Аиповой, сегодня в регионе уже есть завершенные тропинки, но есть также и те, которые активно обустраивают. Положительную динамику показывают в Серебряных Прудах, Орехово-Зуеве и Красногорске.

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«В общей сложности сейчас ведутся работы по 306 народным тропам. Работы во всех 37 округах, которые участвуют в программе „Пешком“, должны быть завершены до октября», — подчеркнула Аипова.

Также в надзорном ведомстве отметили, что в 2022 году в Подмосковье обустроили 748 пешеходных коммуникаций. Места выбирают на основе просьб жителей, прокладывая комфортные маршруты до поликлиник, школ, детских садов и остановок общественного транспорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил повысить контроль за мусором на дорогах региона.

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