Подмосковье 29 декабря 2023, 06:00 Почти 600 «народных троп» и более 440 дворов благоустроили в Подмосковье в этом году Фото: unsplash.com

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В этом году команда Главного управления содержания территорий помогла обустроить 580 «народных троп» и 440 дворовых территорий. Работы выполнили в рамках программ «Пешком» и «Комплексное благоустройство дворовых территорий».

«В этом году в Подмосковье появилось 580 дорожек, которые связывают объекты социальной инфраструктуры: школы, детские сады, медицинские учреждения, остановки общественного транспорта. В приоритете были тропинки, за которые граждане „проголосовали ногами“», — рассказала руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

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Больше всего троп благоустроили в Балашихе — 53, в Люберцах — 44, Щелкове — 35, а также это стало популярным в Орехово-Зуеве, Егорьевске, Рузе, Электростали, Дмитрове, Подольске и Шаховской. Больше всего дворов привели в порядок в Одинцове — 29, в Орехово-Зуеве — 27, в Пушкино — 24, в Дмитрове — 20, а также в Павловском Посаде.

«Основная часть работ — обновление асфальтового покрытия, также устанавливали элементы малых архитектурных форм и детские игровые площадки», — добавила Аипова.

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