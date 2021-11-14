Почти 600 молодых ученых получили жилье в Подмосковье по программе социальной ипотеки за 5 лет

Почти 600 молодых ученых за последние пять лет приобрели жилье по программе «Социальная ипотека» в Московской области. О том, как работает эта программа, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Глава региона отметил, что ежегодно эта программа становится более востребованной и расширяется.

«У нас есть программа, которая, по сути, дает бесплатно квартиры тем, кто вносит очень важную лепту в жизнь нашей страны и Подмосковья. Прежде всего это врачи, это наши дорогие учителя и молодые ученые. Мы видим большой спрос на такого рода партнерство и увеличиваем ее (программу — прим. ред.) каждый год», — рассказал Воробьев в интервью телеканалу «Россия 1».

Программа «Социальная ипотека» реализуется в Московской области с 2016 года по инициативе губернатора. По ее условиям власти региона оплачивает полную стоимость квартиры, а самим участникам нужно только гасить проценты по ипотечному кредиту.

За это время таким способом жилье приобрели более двух тысяч человек. В этом году планируется выдать свыше 360 сертификатов.