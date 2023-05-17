Подмосковье 17 мая 2023, 04:30 Почти 600 миллионов рублей вложат в разработку и производство медицинских изделий в Дубне

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Резидент особой экономической зоны «Дубна» компания «Лабиндустрия» создаст производство продукции для лабораторной диагностики. Проект обойдется в болеем чем 583 миллиона рублей, сообщила зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«На территории ОЭЗ компания будет разрабатывать современные медицинские изделия и комплектующие для клинической лабораторной диагностики, а также внедрять эту продукцию в серийное производство. Для этого „Лабиндустрия“ построит на территории ОЭЗ лабораторно-производственный комплекс площадью не менее семи тысяч квадратных метров», — заявила Зиновьева.

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На новом предприятии планируют создать более 50 новых рабочих мест.

Ранее бизнес-план компании получил одобрение Экспертного совета по технико-внедренческим особым экономическим зонам при правительстве региона.

Благодаря проекту предприятие сможет выпускать до 500 гематологических анализаторов, 500 анализаторов мочи и до 250 биохимических анализаторов. ООО «Лабиндустрия» входит в группу компаний «Церебрум-Юнимед».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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