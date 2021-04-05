Почти 600 летних кафе откроют в Подмосковье в этом году

В Подмосковье с 1 апреля начали устанавливать сезонные кафе. Всего в этом году планируют открыть почти 600 таких ресторанов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Сезонные кафе пользуются большой популярностью у жителей и гостей Подмосковья. Монтаж летних точек кафе и ресторанов начался в регионе 1 апреля. В этом году при благоприятных погодных условиях ожидается открытие порядка 600 летних кафе», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Министр уточнил, что в прошлом году, несмотря на коронавирусные ограничения, в регионе работали почти 580 летних кафе.

«Обязательное условие для работы летних кафе — строгое соблюдение указанных рекомендаций Роспотребнадзора. Летние кафе будут работать в области вплоть до 15 ноября», — заключил Воскресенский.