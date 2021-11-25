Почти 600 детей-сирот получили квартиры в Подмосковье с начала года

В Подмосковье 587 детей-сирот получили собственные квартиры с начала года. До конца года жильем обеспечат еще 785 сирот, сообщила зампред областного правительства Ирина Каклюгина.

Зампред уточнила, что на эти цели выделено свыше 2,7 миллиарда рублей. Квартиры детям-сиротам выдают в муниципалитетах Московской области с развитой инфраструктурой и доступным транспортным сообщением.

«Работа по обеспечению жильем детей-сирот идет полным ходом, она полностью завершена уже в 26 городских округах: Волоколамский, Воскресенск, Дзержинский, Долгопрудный, Домодедово, Дубна, Егорьевск, Зарайск, Ивантеевка, Кашира, Краснознаменск, Лотошино, Луховицы, Мытищи, Одинцовский¸ Павлово-Посадский, Пущино, Рузский, Сергиево-Посадский, Серебряные Пруды, Солнечногорск, Талдомский, Черноголовка, Шаховская, Щелково и Шатура. Ребята получают благоустроенные квартиры, куда можно сразу заезжать и жить», — добавила Ирина Каклюгина.

В 2020 году квартиры в Московской области получили 788 детей-сирот.