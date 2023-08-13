Подмосковье 13 августа 2023, 22:29 Почти 600 детей пойдут 1 сентября в обновленную школу в Подольске

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Здание школы № 14 в Подольске получило новый облик после капитального ремонта. Глава городского округа Дмитрий Жариков проверил готовность образовательного учреждения к новому учебному году. Уже 1 сентября в обновленную школу пойдут 580 ребят.

Чуть больше полугода продолжались ремонтные работы в пятиэтажном здании на улице Батырева, 2/7. За это время строители полностью заменили все инженерные коммуникации, усилили монолитные перекрытия и несущие конструкции, выполнили отделку фасада с утеплением, расширили оконные проёмы, чтобы сделать пространство шире и светлее.

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«Идет чистовая отделка помещение, готовимся к приёму мебели, ждем оборудование, оно будет в 20-х числах. Привозим, начинаем расстановку мебели, оборудования», — сообщил генеральный директор ООО «Спецстрой» Вячеслав Наумов.

Сейчас завершается ремонт спортивного зала. Его оснастя современным оборудованием так же, как все остальные специализированные классы. Также завершается благоустройство территории с большим пространством для мероприятий, стадионом и новыми проездами и пешеходными дорожками.

«Все очень интересно, все следят в соцсетях — все довольны, все в восторге. Никто не думал, что из старой школы может получиться фактически новое здание», — заявила директор школы Светлана Кашина.

Капремонт проводился в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Образование Подмосковья» и проекта «Новая школа» партии «Единая Россия».

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