Почти 60% жителей вакцинировались в Наро-Фоминском округе

Жители Наро-Фоминского округа активно прививаются от коронавируса. Вакцинацию уже прошли почти 60% населения.

Вячеслав Толмачев с супругой пришли на вакцинацию во Дворец культуры «Созвездие». Более 40 лет назад Вячеслав Михайлович принимал это здание. В то время дворец был еще гарнизонным домом офицеров у военных строителей. Супруги получили в ДК не только прививку, но и возможность посетить занятия проекта «Активное долголетие».

«Переболели мы, жену положили в больницу, я дома лечился. Горстями таблетки пил. Перенес я нормально, но решили привиться», — рассказал Вячеслав Толмачев, пенсионер.

Пункт вакцинации в «Созвездии» на базе «Активного долголетия» работает по средам. Время работы — с 10 до 15 часов. Никакой предварительной записи не требуется, нужно только принести с собой паспорт и полис ОМС.

«В „Активном долголетии“ в ДК „Созвездие“ вакцинируется в среднем 150–170 человек. В основном это люди старше 55–60 лет, это возраст тех, кто беспокоится о своем здоровье. И даже больше молодежь беспокоится об этом возрасте, чтобы провакцинировать своих родителей, бабушек и дедушек», — отметил Игорь Ахремчик, фельдшер службы неотложной помощи.

В поликлиниках городского округа можно привиться любой российской вакциной: «Спутником V», «КовиВаком», «ЭпиВакКороной» или «Спутником Лайт». А во временных пунктах вакцинации — «Спутником V». Выбрать вакцину можно после консультации с врачом.

«Лицам старше 55 лет рекомендуется прививаться „Спутником V“, потому что эта вакцина доказала, что у них антитела вырабатываются гораздо лучше и больше, чем от других известных нам вакцин», — уточнила Светлана Климова, заведующая эпидемиологическим отделом Наро-Фоминской областной больницы, врач-эпидемиолог.

В Наро-Фоминском округе пункты вакцинации работают при всех пяти поликлиниках, среди них — два круглосуточных пункта. Также привиться можно и в многофункциональном центре «Мои документы».

«Было принято решение о создании дополнительных пунктов вакцинации, и у нас таких пунктов сейчас 11. Пять точек создано стационарно на базе лечебного учреждения и четыре — временные», — рассказала Наталья Трофимова, заместитель главы администрации Наро-Фомиского округа.

В передвижных и мобильных пунктах вакцинации привиться можно в день обращения. А для записи на прививку в поликлинику необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг или позвонить по телефону 122.