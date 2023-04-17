Подмосковье 17 апреля 2023, 13:12 Почти 60% жителей Подмосковья проголосовали за закрытие мусоропроводов в многоквартирных домах ГЖИ МО

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Опрос о закрытии мусоропроводов в многоквартирных домах Подмосковья завершился на «Доброделе». По итогам голосования более 60% респондентов высказались за закрытие оборудования.

Перевес тех, кто проголосовал за закрытие мусоропроводов над теми, кто считает иначе, составил 11%. Самыми активными участниками стали жители Балашихи, Люберец, Королева, Красногорска и Мытищ. Об этом сообщила руководитель ГЖИ Подмосковья Ольга Федина.

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Для респондентов разработали опрос из 12 пунктов. В нем приняли участие 8,3 тысячи жителей из 59 территорий Московской области. Почти 80% — это работающие граждане и 92% — относящиеся к возрастной категории до 60 лет. Отмечается, что среди причин, по которым люди готовы отказаться от мусоропровода, большинство респондентов указало антисанитарию.

Причинами, по которым оборудование следует оставить, участники указывали дополнительное удобство и возможность избавляться от отходов, не выходя из подъезда.

Кроме того, 11% респондентов назвали мусоропровод пережитком прошлого, 10,9% отметили, что без мусоропровода проще разделять мусор, а 5,1% выступили за модернизацию мусоропроводов и наделение устройства функцией раздельного сбора.

Программа модернизации системы ЖКХ в Подмосковье улучшит качество жизни более трех миллионов человек. Об этом сообщил вице-губернатор Евгений Хромушин на совещании с главой региона Андреем Воробьевым.