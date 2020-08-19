Почти 60 жителей Егорьевска переселят из аварийного жилья до конца года

В Подмосковье продолжают расселять жителей из аварийного жилья. В Егорьевске в этом году в новые квартиры въедут 58 человек. Об этом рассказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

В Егорьевске заключили контракты на приобретение 20 квартир для переселенцев из аварийного жилья. До конца этого года новоселье отметят 58 жителей округа.

Новый трехэтажный дом уже ждет своих жильцов. Все квартиры благоустроены. Дом находится в поселке Шувое, на Советской улице.

«Всего будет расселено 21 аварийное помещение общей площадью 802 квадратных метра», — уточнил министр.

В новые квартиры переедут жители домов, расположенных в поселке Шувое, на улице Фабричной, дома 15, 18, и улице 40 лет Октября, дом 7.

Расселение всех аварийных домов, признанных такими к январю 2017 года, осуществляют по федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания фонда».