Почти 60 земельно-имущественных торгов провели в Подмосковье

За неделю в Подмосковье прошло 56 аукционов по земельно-имущественным торгам. В них участвовали 142 человека. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по конкурентной политике области.

На торгах реализовали 81% объектов. Это на 10% больше, чем неделей ранее. По статистике, на один лот претендовало почти 4 участника.

Самый успешный объект — участок площадью тысяча квадратных метров в Ступине. В ходе торгов стоимость его годовой аренды увеличилась в 29 раз и составила три миллиона рублей.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал, что темпы строительства в регионе выросли на 50% в этом году.