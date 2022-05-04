Почти 60 тысяч жителей Подмосковья участвовали в голосовании за объекты наружного освещения по проекту «Светлый город»

Голосование по выбору дополнительных общественных территорий муниципальных образований Московской области, где нужно провести работы по строительству систем наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки в 2023–2025 годах, завершено. В нем приняли участие более 59 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства региона.

«Сделать все города Московской области безопасными и комфортными — наша основная задача. Наружное освещение улиц, дорог, площадей и других общественных пространств является одним из важных элементов благоустройства любого города», — сказал глава ведомства Михаил Хайкин.

По его словам, каждый год в регионе ремонтируют и строят 350 километров новых линий уличного освещения. Также власти каждый год на сайте «Добродел» проводят голосование по выбору объектов наружного и архитектурно-художественного освещения для включения в проект «Светлый город».

«В этом году более 59 тысяч жителей отдали свои голоса за те объекты, где первостепенно необходимо установить уличное освещение», — отметил министр.

Каждый житель Подмосковья в течение апреля мог оставить свои предложения и комментарии на сайте, их рассмотрят при утверждении адресного перечня проекта. Всего в голосовании участвовало свыше 2,4 тысячи объектов наружного освещения в 52 городских округах региона.

Проект «Светлый город» реализуется в рамках госпрограммы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» с 2017 года. За это время энергоэффективное наружное освещение установили более чем на трех тысячах объектах, среди них 2379 улиц, 86 скверов, 807 дворов и 169 объектов архитектурно-художественной подсветки. В этом году в Подмосковье планируют установить уличное освещение на 218 объектах.