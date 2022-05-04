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    04 мая 2022, 16:09

    Почти 60 тысяч жителей Подмосковья участвовали в голосовании за объекты наружного освещения по проекту «Светлый город»

    Наза Салех Захи

    Голосование по выбору дополнительных общественных территорий муниципальных образований Московской области, где нужно провести работы по строительству систем наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки в 2023–2025 годах, завершено. В нем приняли участие более 59 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства региона.

    Почти 60 тысяч жителей Подмосковья участвовали в голосовании за объекты наружного освещения по проекту «Светлый город»

    «Сделать все города Московской области безопасными и комфортными — наша основная задача. Наружное освещение улиц, дорог, площадей и других общественных пространств является одним из важных элементов благоустройства любого города», — сказал глава ведомства Михаил Хайкин.

    По его словам, каждый год в регионе ремонтируют и строят 350 километров новых линий уличного освещения. Также власти каждый год на сайте «Добродел» проводят голосование по выбору объектов наружного и архитектурно-художественного освещения для включения в проект «Светлый город».

    «В этом году более 59 тысяч жителей отдали свои голоса за те объекты, где первостепенно необходимо установить уличное освещение», — отметил министр.

    Каждый житель Подмосковья в течение апреля мог оставить свои предложения и комментарии на сайте, их рассмотрят при утверждении адресного перечня проекта. Всего в голосовании участвовало свыше 2,4 тысячи объектов наружного освещения в 52 городских округах региона.

    Проект «Светлый город» реализуется в рамках госпрограммы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» с 2017 года. За это время энергоэффективное наружное освещение установили более чем на трех тысячах объектах, среди них 2379 улиц, 86 скверов, 807 дворов и 169 объектов архитектурно-художественной подсветки. В этом году в Подмосковье планируют установить уличное освещение на 218 объектах.