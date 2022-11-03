Почти 60 тысяч жителей Подмосковья присоединились к чат-боту для записи в поликлинику | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 19:48 Почти 60 тысяч жителей Подмосковья присоединились к чат-боту для записи в поликлинику

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В начале 2022 года в Московской области запустили чат-бот в Telegram с цифровым помощником контактного центра «Денис». С помощью сервиса можно записаться к врачу, на вакцинацию, вызвать врача и получить информацию о записях к медицинским специалистам.

Чат-бот синхронизирован с системой ЕМИАС. Записи, сделанные через чат-бот, появляются в личном кабинете на региональном портале Госуслуг.

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«Запись через чат-бот — удобная альтернатива для тех, кто привык записываться к врачу через Интернет. Достаточно ввести свои данные. Услугами чат-бота пользуются 56 тысяч человек. Самая популярная услуга — запись на прием к врачу. Ею воспользовались 22 тысячи пациентов», — сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

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Для того, чтобы воспользоваться ботом, нужно перейти по ссылке. В боте нужно будет подписать согласие на обработку персональных данных.

Записаться к врачу можно будет, указав контактные данные, серию и номер полиса обязательного медицинского страхования. Пациент, использующий чат-бот, должен быть прикреплен к поликлинике в Московской области.

Робот проверяет информацию и после этого в чате выдает возможность выбрать время визита к специалисту.