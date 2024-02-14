Подмосковье 14 февраля 2024, 11:02 Почти 60 тысяч женщин воспользовались услугой индивидуального сопровождения беременности в Подмосковье за год Unsplash

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Проект «Наша женская консультация» запустили в Подмосковье в прошлом году. За это время в регионе обновили внешний вид женских консультаций, а также внедрили новые услуги для беременных. Среди них — индивидуальное сопровождение с личным помощником, которое получили почти 60 тысяч женщин.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, специалист помогает беременно записаться на прием, скрининг и консультации врачей, а также рассказывает о работе школы матерей, экскурсиях в перинатальные центры и роддома.

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«Важно, чтобы в период беременности женщина могла получать медицинскую помощь в комфортных условиях и имела возможность задать волнующие ее вопросы специалисту», — сказала она.

Помощника закрепляют за беременной в день постановки на учет.

Узнать больше о системе родовспоможения в Подмосковье можно по ссылке, а также через кол-центр по телефону 8 (800) 550-30-03.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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