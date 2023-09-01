Подмосковье 01 сентября 2023, 20:33 Почти 60 тысяч школьников Одинцова встретили начало нового учебного года пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Первый звонок в новом учебном году прозвенел в школах Одинцова. В этом году в округе за парты сядут 56 тысяч детей, среди которых шесть тысяч — первоклассники.

День знаний в гимназии № 14 отпраздновали у нового корпуса учебного заведения. Посмотреть на пристройку и поздравить детей со стартом учебного года пришли целыми семьями.

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«Это не просто пристройка, а новая школа на 500 мест. Комфортная и современная, с комфортными классами, оборудованная и со своим актовым и спортивным залом. Библиотекой и столовой», — отметил глава округа Андрей Иванов.

пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Также День знаний отметили и в Кубинке. Торжественный звонок, танцы и стихи прозвучали в школе № 2 имени Героя Советского Союза В. П. Безбородова. У обновленного образовательного учреждения для школьников провели праздничную линейку.

«Всем родителям и ребятам — новых побед в учебе, творчестве, спорте, новых знакомств. Хочу, чтобы наши девчонки и мальчишки радовали нас своими успехами и в школе, и в добрых делах, в своих поступках. Пусть новый учебный год пройдет на отлично», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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