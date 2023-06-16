Подмосковье 16 июня 2023, 13:02 Почти 60 территорий благоустроят в Подмосковье в 2024 году по итогам голосования Министерство благоустройства Московской области

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В Министерстве благоустройства Московской области подвели итоги всероссийского голосования за объекты благоустройства на 2024 год. Так, в следующем году в Московской области преобразится 56 общественных пространств.

«В этом году за объекты для благоустройства проголосовали более 717 тысяч жителей Подмосковья. Это рекордно высокий результат за все три года проведения всероссийского голосования», — заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Из 248 объектов, представленных от Подмосковья, отобрали почти 60, включая 40 скверов, семь набережных, четыре парка, три площади, пешеходную зону и усадьбу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии 180 парков после благоустройства в 2023 году. Он отметил, что для создания новых общественных пространств стараются учитывать мнение жителей.

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