Подмосковье 07 июля 2023, 23:45 Почти 60 подъездов отремонтируют в Мытищах до конца года

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В 2023 году в городском округе Мытищи запланировали ремонт 150 подъездов, из 87 уже привлекли в благоприятное состояние. Об этом рассказали на оперативном совещании с главой муниципалитета Юлией Купецкой. Работы проводят по программе «Мой подъезд».

Всего в многоквартирных домах муниципалитета расположено 4495 входных групп. Совместно с управляющими компаниями с 2017 года в округе уже отремонтировали 1946 подъездов.

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Для участия в программе жителям необходимо провести собрание собственников, утвердить перечень ремонтных мероприятий, а также составить и отправить протокол заседания в управляющую компанию. Информация о запланированных к ремонту подъездов в Мытищах доступна по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ Подмосковье направит 320 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что работа в данной сфере должна быть прозрачной и своевременной.

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