Подмосковье 17 марта 2023, 09:20 Почти 60 новых социальных объектов Подмосковья подключат к инженерным коммуникациям в 2023 году Пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

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Минстройкомплекса Подмосковья провел совещание по вопросам присоединения строящихся социальных объектов к сетям. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Во встрече участвовали представители Минэнерго, подрядных и ресурсоснабжающих организаций, а также администраций Раменского, Одинцова, Чехова, Щелкова и Богородского округа. Они обсудили варианты техприсоединения объектов к коммуникациям.

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До конца года в Подмосковье заработает 57 новых социальных объектов.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил главам округов ускорить программу реновации. По ней жители аварийных домов получают новое комфортное жилье.

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