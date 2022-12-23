Подмосковье 23 декабря 2022, 11:58 Почти 60 новых санитарных автомобилей закупили для медиков Подмосковья с начала года

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Медицинские организации Московской области получили 57 санитарных автомобилей с начала года. 47 из них поступило для службы неотложной помощи поликлиник и 10 — для выездных паллиативных бригад.

«Благодаря санитарному транспорту медики смогут быстрее добираться до пациентов, которым требуется медпомощь на дому. Особенно это важно сейчас, когда на неотложную службу ложится высокая нагрузка. На закупку автомобилей было направлено более 55 миллионов рублей», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Транспорт приобрели по нацпроекту «Здравоохранение». Машины поступили в Рузскую, Егорьевскую, Шаховскую, Люберецкую, Одинцовскую и другие больницы Подмосковья. Санитарные автомобили уже используются по назначению.

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Главным запросом в Московской области остается первичное медицинское звено. В регионе продолжают строительство и капитальный ремонт поликлиник и других лечебных учреждений. Об этом 22 декабря рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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