Подмосковье 23 января 2023, 13:07 Почти 60 инвесторов получили землю за рубль в Подмосковье

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В начале 2023 года компания Московской области получила земельный участок в аренду по ставке рубль за метр. Это «Профинтертрейд», которому предоставили территорию под расширение производства в Домодедове. Это уже 56-я компания, которая поучаствовала в региональной программе поддержки предпринимателей.

«Предприятие расширит действующее производство продукции для трубопроводных систем. Инвестиции в проект — 60 миллионов рублей. На предприятии создадут порядка 40 новых рабочих мест для жителей округа», — сообщила зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

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По ее словам, новое производство планируется запустить в 2025 году. Компания производит оборудование для эксплуатации трубопроводов, газопроводов и нефтепроводов. Она сотрудничает с такими крупными холдингами, как «Газпром», «Северсталь» и группой компаний «Сибур». Действующее производство также располагается в Домодедове.

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Получить землю в аренду по такой же схеме можно, подав соответствующую заявку на инвестиционном портале Московской области.

«Предпринимателю необходимо заполнить электронную форму заявки и отправить документы на рассмотрение. В течение трех дней придет ответ с возможными вариантами участков, которые больше всего соответствуют техническим характеристикам проекта», — заявила зампред правительства Подмосковья Анна Кротова.

После предпринимателю нужно выбрать подходящий участок и подать заявку через портал госуслуг. Услугу предоставят бесплатно в течение 20 рабочих дней.

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