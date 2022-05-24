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    24 мая 2022, 23:00

    Почти 60 дворов благоустроят в Химках в этом году

    Анастасия Максимовских, Екатерина Пискунова

    Программу комплексного благоустройства дворов обсудили в Химках на общегородском совещании под руководством главы округа Дмитрия Волошина. В этом году планируют благоустроить 59 дворов, 25 из них — в первой волне.

    Почти 60 дворов благоустроят в Химках в этом году | Изображение 1

    «Наша задача — сделать каждый химкинский двор уютнее и комфортнее, чтобы в нем было приятно проводить время и гулять с детьми. Для этого реализуем большую программу благоустройства общественных пространств. В прошлом году обновили 29 дворов. Работы комплексные — устроили новое асфальтовое покрытие, обновили освещение, обустроили новые игровые площадки, в том числе — семь больших детских площадок построили по программе нашего губернатора», — рассказал Дмитрий Волошин.

    Почти 60 дворов благоустроят в Химках в этом году | Изображение 2

    Площадки для модернизации выбирали сами жители Химок. 28 площадок набрали наибольшее количество голосов на портале «Добродел», 31 площадку определили специалисты городской службы мониторинга по результатам обработки обращений жителей.

    В первую волну благоустройства включили 25 площадок во всех районах Химок. Работы уже начались в пяти дворах. Общий срок окончания работ по благоустройству дворов и установке детских площадок — октябрь текущего года.

    Почти 60 дворов благоустроят в Химках в этом году | Изображение 3

    Также по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Формирование современной комфортной городской среды» в шести химкинских дворах планируют построить большие детские площадки — 300 на 450 квадратных метров. Они будут включать в себя не только игровые комплексы, но и малые архитектурные формы для творчества, их оборудуют безопасным покрытием, современным освещением и камерами видеонаблюдения.