Почти 60 дворов благоустроят в Химках в этом году

Программу комплексного благоустройства дворов обсудили в Химках на общегородском совещании под руководством главы округа Дмитрия Волошина. В этом году планируют благоустроить 59 дворов, 25 из них — в первой волне.

«Наша задача — сделать каждый химкинский двор уютнее и комфортнее, чтобы в нем было приятно проводить время и гулять с детьми. Для этого реализуем большую программу благоустройства общественных пространств. В прошлом году обновили 29 дворов. Работы комплексные — устроили новое асфальтовое покрытие, обновили освещение, обустроили новые игровые площадки, в том числе — семь больших детских площадок построили по программе нашего губернатора», — рассказал Дмитрий Волошин.

Площадки для модернизации выбирали сами жители Химок. 28 площадок набрали наибольшее количество голосов на портале «Добродел», 31 площадку определили специалисты городской службы мониторинга по результатам обработки обращений жителей.

В первую волну благоустройства включили 25 площадок во всех районах Химок. Работы уже начались в пяти дворах. Общий срок окончания работ по благоустройству дворов и установке детских площадок — октябрь текущего года.

Также по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Формирование современной комфортной городской среды» в шести химкинских дворах планируют построить большие детские площадки — 300 на 450 квадратных метров. Они будут включать в себя не только игровые комплексы, но и малые архитектурные формы для творчества, их оборудуют безопасным покрытием, современным освещением и камерами видеонаблюдения.