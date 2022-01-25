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    25 января 2022, 10:38

    Почти 6 тысяч территорий Подмосковья привели в порядок за неделю

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Более 9,8 тысячи нарушений по содержанию территорий в Подмосковье исправили за неделю. Это коснулось уборки снега, ремонта и восстановительных работ на различных площадках.

    Почти 6 тысяч территорий Подмосковья привели в порядок за неделю | Изображение 1

    Как отметила руководитель Главного управления содержания территорий Подмосковья в ранге министра Светлана Аипова, за неделю проверили 8597 территорий.

    Приведено в порядок 5,8 тысячи территорий Подмосковья

    Светлана Аипова.

    Она добавила, что работа продолжается в усиленном режиме. Инспекторы следят и за расчисткой снега, своевременной заменой объектов благоустройства, количеством уборочной техники и дворников.

    Почти 6 тысяч территорий Подмосковья привели в порядок за неделю | Изображение 2

    Ранее министр благоустройства Михаил Хайкин рассказал, что более 40 общественных мест Подмосковья преобразят в 2022 году.