Почти 6 тысяч территорий Подмосковья привели в порядок за неделю

Более 9,8 тысячи нарушений по содержанию территорий в Подмосковье исправили за неделю. Это коснулось уборки снега, ремонта и восстановительных работ на различных площадках.

Как отметила руководитель Главного управления содержания территорий Подмосковья в ранге министра Светлана Аипова, за неделю проверили 8597 территорий.

Приведено в порядок 5,8 тысячи территорий Подмосковья Светлана Аипова.

Она добавила, что работа продолжается в усиленном режиме. Инспекторы следят и за расчисткой снега, своевременной заменой объектов благоустройства, количеством уборочной техники и дворников.

Ранее министр благоустройства Михаил Хайкин рассказал, что более 40 общественных мест Подмосковья преобразят в 2022 году.