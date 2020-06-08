Почти 6 тысяч социальных работников Подмосковья получили региональные выплаты за время пандемии

В России 8 июня отмечают день социального работника. Во время пандемии они оказывают поддержку всем, кто нуждается. Им назначили региональные и федеральные выплаты. Их получили почти шесть тысяч человек. Об этом рассказал председатель Комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

Он отметил, что во время пандемии социальные работники находятся на передовой борьбы с коронавирусом вместе с врачами, медсестрами, санитарами. Они оказывают помощь тем, кто из-за возраста или состояния здоровья не может самостоятельно решать бытовые проблемы. Поэтому власти назначили им дополнительные выплаты.

Голубев уточнил, что правительство России выделило регионам более 7,6 миллиарда рублей на выплаты сотрудникам стационарных учреждений социального обслуживания.

Из общей суммы более 150 миллионов рублей получат подмосковные сотрудники. Доплаты предоставят работникам социальных учреждений за период с 15 апреля по 15 июля.

Деньги получат не только сотрудники, которые работают с COVID-19, но и те, кто помогает социально незащищенным жителям.

Федеральные доплаты получат врачи, работающие в социальных учреждениях — 40 тысяч рублей за двухнедельную смену; а также врачи, которые непосредственно оказывает помощь больным с коронавирусом — 60 тысяч рублей.

Социальным работникам и педагогам, среднему медицинскому и административному персоналу выплатят по 25 тысяч рублей. Если они работают с заболевшими людьми — 35 тысяч рублей.

Младший персонал получит 15 тысяч рублей, и 20 тысяч рублей при контакте с зараженными, а технические работники — 10 тысяч рублей, и 15 тысяч рублей — в случае контакта.

«На сегодняшний день данные выплаты уже получили 4,6 тысячи человек на сумму 118 миллионов рублей», — сказал Андрей Голубев.

Он уточнил, что все сотрудники еще получают региональные выплаты.

«Помимо этого, у нас также дополнительно была установлена региональная выплата по 10 тысяч рублей социальным работникам, оказывающим услуги на дому. Средства получили 5,8 тысячи сотрудников на сумму 43 миллиона рублей. Деньги начисляются в составе зарплаты за фактически отработанное время с 1 апреля по 31 мая», — заявил Голубев.

Всего, по словам парламентария, в Московской области работает 21 603 социальных работника.