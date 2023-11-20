20 ноября 2023, 15:33
Почти 6 тысяч человек посетили программу «День рождения Деда Мороза» в парках Подмосковья
Подмосковный праздник День рождения Деда Мороза, который прошел 18 ноября в более чем 80 парках, посетили шесть тысяч человек. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма региона.
Гости увидели театрализованные представления «Однажды в сказке», побывали в «Открытых мастерских». Для детей организовали квесты «Кто такой этот Дед Мороз?». В тематических фотозонах можно было сделать яркие снимки. На мероприятии прошел телемост с Дедом Морозом, интеллектуальные эстафеты, викторины, фотоконкурсы и интерактивные программы со сказочными героями.
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Все желающие смогли поучаствовать в анимационных представлениях с зимними персонажами или в благотворительной акции «Сюрприз к Новому году».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале уже есть афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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