Подмосковье 12 сентября 2023, 13:42 Почти 6 тысяч человек подписали контракт в пункте отбора на военную службу в Балашихе Telegram-канал главы городского округа Балашиха Сергея Юрова

Читать 360tv в

Подмосковный пункт отбора на военную службу открыли в апреле этого года в Балашихе по поручению губернатора Андрея Воробьева. Как отметил глава округа Сергей Юров, за это время контракт подписали почти шесть тысяч человек.

«Здесь созданы все условия, чтобы от добровольца не требовалось ничего, кроме паспорта и желания защищать Родину. На месте можно оформить необходимые документы, пройти медкомиссию, открыть счёт в банке, проконсультироваться у юриста, получить справки о полагающихся льготах и выплатах, а также пройти первичное обучение от опытных инструкторов», — подчеркнул Сергей Юров.

Реклама

Пункт отбора контрактников находится по адресу: Восточное шоссе, дом 2.

Подробности о службе можно уточнить по телефону горячей линии +7 (495) 990-77-77.

Информация о доступных мерах поддержки бойцов размещена на сайте контрактмо.рф.