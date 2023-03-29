Подмосковье 29 марта 2023, 14:17 Почти 6 миллионов деревьев высадят в лесах Подмосковья в этом году Фотография Комитета лесного хозяйства Московской области.

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Комлесхоз подготовит 5,9 миллиона сеянцев сосны, ели и дуба для высадки в Подмосковье в этом году. Свыше 100 тысяч из них посадят по патриотической акции «Лес Победы», остальные используют для лесовосстановления.

Как рассказали в Комлесхоза Подмосковья, посадочный материал начнут выкапывать в Ульянинском, Дмитровском, Волоколамском, Орешковском и Сергиево-Посадском питомниках после прогрева почвы и схода снега.

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Председатель комитета Олег Баженов добавил, что до момента высадки сеянцы будут находиться в 26 снежных хранилищах. Это позволит им безболезненно проснуться и пойти в рост.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили о проведении весеннего благоустройства в регионе с 1 апреля. Ответственные службы приведут в порядок дворы и общественные пространства.

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