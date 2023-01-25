25 января 2023, 12:38
Почти 6 миллионов туристов посетили Одинцово в прошлом году
Около шести тысяч туристов посетили Одинцово за год. Это в полтора раза больше, чем в 2021 году. При этом в новогодние праздники там побывали свыше 415 тысяч человек.
В Одинцове находятся известные достопримечательности Подмосковья. Это усадьба Голицыных в Больших Вяземах, усадьба Захарово, Саввино-Сторожевский монастырь, Успенский собор на Городке в Звенигороде, дом-музей Пришвина в Дунино, музейно-храмовый комплекс вооруженных сил и другие.
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Всего в 2022 году Подмосковье посетили свыше 22 миллионов человек. Туристы также часто посещали Коломну, Дмитров, Сергиев Посад, Серпухов и Истру.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность постоянного общения с жителями для развития региона. По мнению губернатора, коммуникация помогает решать проблемы, которые беспокоят людей.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Одинцово
Туризм
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