Подмосковье 12 декабря 2022, 12:52 Почти 6 миллионов рецептов на льготные лекарства выписали онлайн в Подмосковье с начала года

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Почти 100% рецептов на льготные лекарства в Подмосковье оформляются в электронном виде. С начала года жители воспользовались такой услугой 5,7 миллиона раз.

«Мы продолжаем развивать информационные технологии в сфере здравоохранения. Каждую неделю в Подмосковье выписывается около 150 тысяч льготных рецептов, и почти 100% из них оформляются в электронном виде», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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С марта 2022 года регион первым в России внедрил возможность получать электронный рецепт на льготное лекарство через телемедицинскую консультацию. Этим способом жители воспользовались более 42 тысяч раз.

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Получить льготное лекарство можно в аптеках государственной сети «Мособлмедсервис». Для этого пациенту достаточно назвать свои персональные данные или номер полиса ОМС, или СНИЛС.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что медучреждения региона получили свыше шести тысяч единиц новой техники в этом году. В их числе аппараты КТ и МРТ.

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