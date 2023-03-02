Подмосковье 02 марта 2023, 10:13 Свыше 5 тысяч женщин прошли маммографию в Подмосковье по самозаписи с августа

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Почти 5,7 тысячи женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье с августа прошлого года. Пройти исследование могут пациентки старше 40 лет. Об этом рассказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.

Проходить маммографию необходимо каждый два года. Она позволяет выявить заболевания на ранних этапах.

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«Для удобства прохождения обследования для жительниц Подмосковья была открыта самозапись на маммографию, и уже почти 5,7 тысячи женщин прошли исследование», — сказала Светлана Стригункова.

Записаться на исследование можно через «Госуслуги» или по номеру 122. Для этого нужно иметь прикрепление к одной из поликлиник Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поликлинике в Ликино-Дулеве, которая прошла перезагрузку и попала в топ рейтинга по итогам прошлого года. Сегодня это одно из немногих учреждений, где нет дефицита врачей.

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