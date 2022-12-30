Подмосковье 30 декабря 2022, 19:35 Почти 57 миллионов человек посетили парки Подмосковья с начала года

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Более 56,8 миллиона жителей и гостей Московской области посетили парки культуры и отдыха в 2022 году. Самыми посещаемыми стали «Пехорка» в Балашихе и «Елочки» в Домодедове, в каждом из которых побывало более 2 миллионов человек.

«Мы видим, что с каждым годом наши парки посещает все больше гостей. Поэтому создаем новые и проводим модернизацию существующих парков, так как запрос на это очень большой. Работу ведем как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах», - сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Парки делают комфортными для людей с разными предпочтениями и интересами. Так, подростки могут заниматься активными видами спорта, кататься на скейтбордах, самокатах и роликах, а семьи с детьми имеют возможность поиграть на детской площадке и посидеть в кафе.

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Всего в Московской области находится более 180 парков. В первом квартале 2022 года их посещаемость составила более 11,7 миллиона. Отмечается, что количество посещений, по сравнению с 2021 годом, выросло значительно — на 15,8 миллиона.

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