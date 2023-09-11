Подмосковье 11 сентября 2023, 13:34 Почти 560 тысяч человек посетили парки Подмосковья в минувшие выходные Министерство благоустройства Московской области

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За неделю парки Подмосковья посетили около 1,7 миллиона человек. В министерстве благоустройства региона отметили, что больше всего посещений зафиксировали в выходные — 9 и 10 сентября там отдохнули почти 560 тысяч человек.

«Рост посещаемости наших природных территорий говорит о том, что отдых там становится все более популярным у горожан, поэтому мы будем продолжать работу по обустройству лесных и парковых пространств», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Самыми посещаемыми парками за неделю стали «Пехорка» в Балашихе, Центральный парк культуры и отдыха в Пушкино, Сестрорецкий парк в Клину, парк усадьбы Кривякино в Воскресенске и сквер у почтамта в Домодедове.

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