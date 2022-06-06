Почти 560 человек проверили здоровье в парках Подмосковья в выходные

Жители Подмосковья смогли проверить здоровье в парках в выходные дни. Бригады врачей работали в 11 округах.

Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, от диагностики зависит дальнейшее лечение.

По разным причинам не все жители могут пройти осмотры в будние дни, и мы ищем удобные новые форматы Светлана Стригункова.

Приемы в парках — один из способов, помогающих жителям скорее пройти осмотр у врача. В выходные этой возможностью воспользовались 557 человек.

Пациентам удалось измерить артериальное и внутриглазное давление, сделать ЭКГ, сдать общий анализ крови и не только.

Результаты поступят в личный кабинет на подмосковном сайте госуслуг.