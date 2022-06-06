06 июня 2022, 17:29
Почти 560 человек проверили здоровье в парках Подмосковья в выходные
Жители Подмосковья смогли проверить здоровье в парках в выходные дни. Бригады врачей работали в 11 округах.
Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, от диагностики зависит дальнейшее лечение.
По разным причинам не все жители могут пройти осмотры в будние дни, и мы ищем удобные новые форматы
Светлана Стригункова.
Приемы в парках — один из способов, помогающих жителям скорее пройти осмотр у врача. В выходные этой возможностью воспользовались 557 человек.
Пациентам удалось измерить артериальное и внутриглазное давление, сделать ЭКГ, сдать общий анализ крови и не только.
Результаты поступят в личный кабинет на подмосковном сайте госуслуг.