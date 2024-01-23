Подмосковье 23 января 2024, 14:53 Почти 56 тысяч доноров сдали кровь в Подмосковье в 2023 году Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

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За год около 56 тысяч человек сдали кровь и ее компоненты в Подмосковье. Их направят в медорганизации и будут использовать для лечения пациентов с травмами и тяжелыми заболеваниями.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, донорское движение активно развивается в регионе.

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«Заготавливаемая кровь и ее компоненты направляются в наши медорганизации для помощи пациентам с сильной кровопотерей, ожогами, травмами, онкологией и другими заболеваниями. Так, за 2023 год донорами крови и ее компонентов стали почти 56 тысяч человек», — сказала она.

Подмосковье полностью обеспечено донорской кровью и ее компонентами. Узнать подробнее о том, как стать донором, можно по ссылке.

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