Водителям напомнили о возможности бесплатно получить категорию D в Подмосковье | 360°

Подмосковье 27 сентября 2022, 15:24 Поделиться Telegram

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Viber Водителям напомнили о возможности бесплатно получить категорию D в Подмосковье

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Около 490 человек прошли программу бесплатной профессиональной переподготовки водителей на категорию D с момента ее запуска в «Мострансавто» в 2018 году. С января 2022 года ею воспользовались больше 160 кандидатов.

Для участия в программе переподготовки необходимо быть старше 21 года и обладать водительским удостоверением категорий B или C. После обучения, экзаменов и стажировки можно приступать к работе в «Мострансавто». На время обучения — от 2 до 3 месяцев — кандидату выплачивается стипендия. Участие в программе бесплатное.

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Сегодня в «Мострансавто» трудятся более восьми тысяч водителей. Набор работников в различные филиалы продолжается. Для сотрудников компании предусмотрен расширенный социальный пакет: бесплатные поездки в автобусах предприятия, льготные условия проживания в общежитиях для иногородних. Все водители обеспечены форменной одеждой: рубашками поло в корпоративном стиле на лето и утепленными куртками для работы в осенне-зимний период.

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«Мострансавто» обслуживает свыше 1 200 городских, пригородных и междугородних маршрутов. Ежедневно на линиях работает около 4 000 автобусов.

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