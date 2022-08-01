Почти 500 велогонщиков приняли участие в заезде CyclingRace в Можайске

В выходные в Можайском городском округе состоялись шоссейные соревнования серии Cyclingrace для спортсменов-любителей. Велосипедисты приняли участие в индивидуальном заезде на 15 километров на равнинном рельефе, а также в групповой гонке по холмистому рельефу на дистанции в 106 километров, отметили в пресс-службе Минспорта Московской области.

Кроме того, в Можайске прошли любительские заезды на 20 километров и 53 километра. Соревнования собрали гонщиков всех возрастов. По словам министра спорта Подмосковья Дмитрия Абаренова, спортивное событие заинтересовало более 450 человек, включая жителей столичного региона, Воронежа, Нижнего Новгорода, а также представителей Белоруссии и Казахстана.

«Все участники заезда также смогли посетить военно-исторический фестиваль, посвященный памяти Дениса Давыдова и посмотреть „Живые шахматы“», — отметил он.

В этом сезоне в рамках Cyclingrace заезды также пройдут в окрестностях Краснозаводска (6-7 августа) и в Коломне (20-21 августа).

До этого в поселке Лотошино провели велозаезд Gran Fondо. В спортивном мероприятии приняли участие более 1000 человек.