Почти 500 тысяч жителей Подмосковья воспользовались Telegram-ботом по мерам социальной поддержки | 360°

Подмосковье 29 августа 2023, 13:23 Почти 500 тысяч жителей Подмосковья воспользовались Telegram-ботом по мерам социальной поддержки Unsplash

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Telegram-ботом по мерам соцподдержки воспользовались почти 500 тысяч жителей Подмосковья. По словам министра социального развития Московской области Людмилы Болатаевой, больше всего пользователи интересуются детскими пособиями.

«Наибольшее количество запросов — по единому пособию на детей, их количество почти 53 тысячи. Сегодня чат-бот насчитывает уже больше 43 тысяч уникальных пользователей из Подмосковья», — отметила Болатаева.

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В Минсоцразвития напомнили, что с помощью бота можно быстро и удобно получить информацию о мерах социальной поддержки, рассчитать размер пособия и материнского капитала, узнать о полезных сервисах, а также найти нужные ссылки на региональный портал госуслуг. Воспользоваться системой можно по ссылке.

Цифровизация госуслуг в Подмосковье в пять раз сократила число визитов в МФЦ. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям.

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