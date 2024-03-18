Подмосковье 18 марта 2024, 16:32 Почти 500 тысяч жителей Подмосковья подключились к опросу по благоустройству с 15 марта Медиасток.рф

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Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства стартовало 15 марта. Днем 18 марта на сайте проголосовали уже более 477 тысяч жителей Подмосковья.

«Всероссийская платформа za.gorodsreda, для голосования по выбору общественных территорий существует с 2021 года. За три года на ней проголосовали более 1,3 миллиона человек. 74 территории, выбранные жителями на голосовании, уже благоустроены», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Выбор можно сделать до 30 апреля на сайте.

«В январе Владимир Путин продлил программу „Формирование комфортной городской среды“ до 2030 года. В ее реализации нам очень поможет голосование», — добавил министр.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Кроме того, на портале существенно расширили возможности для бизнеса.

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