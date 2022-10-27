Почти 500 тысяч школьников Подмосковья стали участниками первого этапа всероссийской олимпиад | 360°

Подмосковье 27 октября 2022, 14:38 Почти 500 тысяч школьников Подмосковья стали участниками первого этапа всероссийской олимпиад

Читать 360tv в

В Подмосковье почти 500 тысяч школьников поучаствовали в первом этапе Всероссийской олимпиады. Она проводилась сразу по 24 общеобразовательным предметам. Количество участников именно из Подмосковья почти достигло 500 тысяч.

«Участниками первого этапа стали более 475 тысяч подмосковных школьников. В этом году количество участий превысило 2,1 миллиона, это на 400 тысяч больше прошлого года», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Реклама

Сейчас на территории Подмосковья уже стартовал второй, муниципальный этап олимпиады. В целом каждый год олимпиадное движение в регионе продолжает развиваться. Те, кто успешно сумеет пройти все этапы, поборются за первые места в финале. В прошлом году команда именно из Подмосковья смогла заслужить 309 дипломов. Из них 52 стали победителями. Каждый участник этого этапа получит денежный приз. Победителям выплатят примерно 500 тысяч рублей.

Реклама