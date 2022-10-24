Почти 500 тысяч нарушений в содержании дворов устранили в Подмосковье за лето | 360°

Подмосковье 24 октября 2022, 18:39 Почти 500 тысяч нарушений в содержании дворов устранили в Подмосковье за лето

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В ГУСТ Подмосковья подвели итоги за летний сезон работы. Там оценили, как изменилась динамика устранения дефектов в содержании территорий. Во время встречи удалось распланировать дальнейшие шаги в этом направлении. В том числе о том, как повысить эффективность работ, как увеличить их скорость. Подмосковье в целом очень стремится сделать все территории максимально чистыми. За этот сезон удалось устранить порядка 485 192 дефекта.

«Однако, работа коммунальных организаций заключается не только в оперативном устранении нарушений, но и в упреждающих мероприятиях — необходимо как можно чаще самостоятельно проводить инспекции, выявлять дефекты и контролировать устранение», — рассказала Руководитель Главного Управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

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Активнее всего проходит такая работа в Балашихе, Королеве, Химках, Ступине и Талдоме. В ГУСТ отдельно отметили, что в абсолютном большинстве округов Московской области удалось выявить положительную динамику в такой работе. Но все-таки были и такие округа, где нужно более ответственно подойти к содержанию территорий. Это касается, например, Рузы, Восхода, Богородского, Лотошина и Дмитрова.

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