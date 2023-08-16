16 августа 2023, 17:56
Почти 500 стендов с правилами пожарной безопасности установили в лесах Подмосковья с начала года
Противопожарное обустройство лесов продолжается в Подмосковье. В этой работе принимают участие арендаторы участков — они установили почти 500 стендов, билбордов и аншлагов с начала года.
Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, стенды устанавливают для информирования жителей о правилах пожарной безопасности и мерах предотвращения лесных пожаров.
Реклама
Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Природа
Реклама
Реклама