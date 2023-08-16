Подмосковье

16 августа 2023, 17:56

Почти 500 стендов с правилами пожарной безопасности установили в лесах Подмосковья с начала года

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Противопожарное обустройство лесов продолжается в Подмосковье. В этой работе принимают участие арендаторы участков — они установили почти 500 стендов, билбордов и аншлагов с начала года.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, стенды устанавливают для информирования жителей о правилах пожарной безопасности и мерах предотвращения лесных пожаров.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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Природа

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