Подмосковье 20 ноября 2023, 12:01 Почти 500 спортсменов приняли участие в турнире по кикбоксингу в Балашихе Телеканал «360»

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Турнир по кикбоксингу памяти бойцов спецназа «Золотая перчатка» прошел в Балашихе. На соревнования приехали почти 500 спортсменов из разных регионов России. Это рекордное количество участников турнира.

Соревнования прошли в округе в 23-й раз. «Золотая перчатка» — турнир по кикбоксингу среди юношей. Он посвящен спецназовцам, которые погибли при исполнении воинских обязанностей.

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«Хотелось бы, чтобы данный турнир имел, следуя своим традициям, высокую популярность среди детей и подростков. Потому что мы своим видом спорта развиваем у ребят патриотическое воспитание, дисциплину, характер», — сказал руководитель Федерации кикбоксинга Балашихи Михаил Белик.

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Балашиху представляли около 80 человек от четырех спортивных секций округа: школа имени Яковлева, «Орион», клубы «Вымпел» и «Райвен». Турнир «Золотая перчатка» проходит в спортшколе «Метеор», которая находится на улице Баландина и названа в честь Героя России.

В рамках соревнований также провели чемпионат округа по лоу-кику.

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